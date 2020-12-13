Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti
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Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti

13.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 23:01

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşan ve rakibine 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat görevinden istifa etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti.

Ligin 14. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Özat'ın, maçın ardından istifa ettiği bildirildi.

BAŞKAN İSTİFAYI KABUL ETTİ

Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özat'ın istifasını yönetim kurulu adına kabul ettiğini açıkladı.

Açıklamasında Özat'a ve ekibine emekleri için teşekkür eden Sancak, sportif direktörlük görevine ise tek yetkili olarak altyapı koordinatörü Gökhan Göktürk'ün atandığını kaydetti.

Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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