Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz ve Lukas Rangel ile yollar ayrıldı
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Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz ve Lukas Rangel ile yollar ayrıldı

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Spor
Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz ve Lukas Rangel ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz ile Lukas Rangel'in sözleşmelerinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

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TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz ile Lukas Rangel'in sözleşmelerinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mehmet Akyüz ile Lukas Rangel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her iki futbolcumuza kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamlarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz ve Lukas Rangel ile yollar ayrıldı
Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz ve Lukas Rangel ile yollar ayrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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