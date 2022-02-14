Adana Demirspor Başkanı'ndan çok konuşulacak FETÖ iddiası: Bunları temizle Nihat başkan

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı. Adana tarafı Ali Şansalan yönetimine sert tepki gösterdi. Adana Demir Başkanı Murat Sancak'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar gündemi salladı.

İşte Sancak'ın açıklamaları:

"SÖZÜM OLSUN"

"TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. 1. golde hadi bizim futbolcu ayağına bastı, VAR'a gittin. Bizim 2. golde niye VAR'a gitmiyorsun.

"İNTİKAM ALDILAR"

Böyle hakemlerle bu lig bitmez. Herhalde ilk maçın intikamını aldılar. Bana ceza verebilirsiniz. Doğruları söylemekten hiçbir zaman kaçınmayacağım

"BUNLAR FETÖ'CÜLERİN ESERİ"

Bunlar hep FETÖ'cülerin eseridir! Her kurumda Fetöcü varken hakemler içerisinde mi yok? İptal edilen golde Balotelli kalecinin önünü kesmiyor. Hakemler bu maça hazırlıklı gelmiş. Yeter! Yeter!

"YETER AMA ARTIK"

Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarları galeyana getirdi. Yeter ama artık yeter! Bu kadar hakemlere destek olan biri olarak seyircilerin beni eleştirdiği yerde, hiçbir zaman hakem eleştirmedim. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez, bu lig bitmez!

"BANA CEZA VEREBİLİRSİNİZ"

Hakem futbolcuları saha içinde tehdit etti! Sayın Nihat Özdemir başkanım, lütfen Federasyondaki Fetöcüleri temizle! Bana ceza verebilirsiniz ama doğruları söylemekten kaçınmayacağım

"NEYİ FOBİSİ?"

Bu 4 büyük kulüp fobisi nedir? Neyi korumaya çalışıyorsunuz? Sayın Nihat Özdemir başkanım, lütfen federasyondaki FETÖ'cüleri temizle.

"HAKEMLERİN İÇİNDE Mİ YOK?

Her kurumda, emniyette, askeriyede FETÖ'cüler varken, hakemlerin içerisinde mi yok. Bugün az daha katliam olacaktı. Taraftarı galeyana getiriyorlar."