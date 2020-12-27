Adana Demirspor artık fikstüre maç maç bakıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başarılı stoperi Okan Alkan, fikstüre maç maç baktıklarını belirterek, "İnşallah bu ivmeyi devam ettiririz. Rehavet oluşmaması lazım. Şampiyon olup inşallah o hedefin içerisinde, tarihte yer almak isterim" dedi.

Adana Demirspor, ligin 17. haftasında çarşamba günü saat 19.00'da deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman öncesi İHA'ya açıklamalarda bulunan Adana Demirspor'un defans oyuncularından Okan Alkan, takımın başına tekrardan gelen Cüneyt Dumlupınar ile ilgili, "Bildiğimiz bir hoca. O bizim, biz onun ne istediğini biliyoruz. Trabzonspor maçıyla gelmesiyle birlikte takım ivme yakaladı. Her takımda bu oluyordur. Hoca değişikliği sonrası ivme yakalanıyor. Önemli olan bizim bunu devam ettirebilmemiz. Bu Trabzonspor maçından sonra Tuzlaspor gibi ciddi bir rakibi yendik" diye konuştu.

"Rehavet oluşmaması lazım"

Fikstüre maç maç baktıklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Biz hocamızın, başkanımızın dediği gibi lige maç maç bakıyoruz. İnşallah bu ivmeyi devam ettiririz. Rehavet oluşmaması lazım. Biz hedefe kurulmuş bir takımız. Rehavetin oluşacağını da düşünmüyorum. Çünkü hedefi olan bir kulüp ve hedefi olan futbolculardan oluşmuşuz. Onun için öyle bir şeyin oluşacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk duygusu çok farklı"

Adana'da şampiyonluk duygusunu yaşamak istediğini de anlatan Okan Alkan, şunları söyledi:

"Öyle bir takım kuruldu ki çıkanla girenin yeri fark edilmiyor. Kimin oynayıp oynamadığı değil takımın neler yapabildiği önemli benim için. Hedefe kurulmuş bir takımız ve benimde hedeflerim var. Şehrin bir hedefi var. İnşallah o hedefin içerisinde, tarihte yer almak isterim. Şampiyonluk duygusu çok farklı. Böyle bir şehirde şampiyonluğu yaşamak bambaşka olacak. O yüzden tüm takım buna kitlenmiş durumda şuan." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı