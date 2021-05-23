Adana Demir'den Balotelli bombası! Kulüp Başkanı Sancak, transferi doğruladı
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Adana Demir'den Balotelli bombası! Kulüp Başkanı Sancak, transferi doğruladı

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Süper Lig'e yükselen Adana Demir, ilk bombasını Mario Balotelli ile patlatıyor. Kulüp Başkanı Sancak, "Mario Balotelli ile görüştük. Kolay bir transfer değil. Uğraşıyoruz ama zor bir transfer" diye konuştu. Bu transferin olumlu sonuçlanabileceği aktarıldı.

Adana Demir Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ile görüştüklerini açıkladı. A Spor'a bağlanan Başkan Sancak, "Mario Balotelli ile görüştük. Kolay bir transfer değil. Uğraşıyoruz ama zor bir transfer" ifadelerini kullandı. Süper Lig'e yeni yükselen Adana ekibinin bu transferde mutlu sona ulaşabileceği aktarıldı.

İKİNCİ LİGDE OYNADI

Mario Balotelli, 2020 yılının bir bölümünü kulüpsüz geçirdi, sonrasında İtalya ikinci lig takımı Monza'ya imza attı. 30 yaşındaki futbolcu, burada çıktığı 12 lig maçında 5 kez ağları sarstı, 1 de asist yaptı. Kariyerinde Inter, M.City, Liverpool, Milan, Marsilya, Nice gibi takımlarda top koşturan Balotelli, 36 kez de İtalya Milli Takımı'nın formasını giyip 14 gol kaydetti.

Adana Demir'den Balotelli bombası! Kulüp Başkanı Sancak, transferi doğruladı
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