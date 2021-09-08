Adana'da deneme amaçlı ekilen tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da deneme amaçlı ekilen tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı

Adana'da deneme amaçlı ekilen tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Ekonomi

Adana Valiliği koordinesinde yürütülen "Lokman Hekim Tıbbi ve Aromatik Bitki Projesi" kapsamında deneme ekimi yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı gerçekleştirildi.

Adana Valiliği koordinesinde yürütülen "Lokman Hekim Tıbbi ve Aromatik Bitki Projesi" kapsamında deneme ekimi yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından proje kapsamında 6 ilçede toplam 944 bin 750 dekara ölmez otu, biberiye, kekik, çörek otu, lavanta, adaçayı, nane, melisa, papatya gibi bitkilerin deneme ekimi yapıldı.

Vali Süleyman Elban, bu kapsamda Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde ekim yapılan bitkilerin bulunduğu tarlada hasada katıldı. Tarlayı gezerek yetkililerden bilgi alan Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihte Lokman Hekim adıyla bilinen, şifa dağıttığına inanılan kişinin yaşadığı ve yazdığı ölümsüzlük reçetesini Ceyhan Nehri'ne düşürdüğüne inanılan bölgede olduklarını belirtti.

Lokman Hekim'in sunduğu şifanın kaynağı olan bitkilerin yine burada yetiştiğine dikkati çeken Elban, kendilerinin de bu bitkilerin doğal haliyle bulunanlarının ıslah edilmesi, az ekilen veya bulunanların da ekiminin yaygınlaşması için proje hazırladıklarını söyledi.

Elban, proje kapsamında şifalı tıbbi aromatik bitkilerin tamamını Adana'nın her yerinde yetiştirme çabasında olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Tüm paydaşların hepsi bu sektörün gelişmesi ve kaybolmaya yüz tutmuş bu değerin tekrar canlanması için bir çaba içerisindeler. Burada 5-6 ayrı bitkinin denemesi yapıldı. Bize ifade edilene göre verimlikte çok ciddi başarı elde ettiklerini söylüyorlar. Diğer alanlarda da yine ciddi bir verimlilik olduğu gözlemlendi. İnşallah bölgemize, iklimimize, toprağımıza, uyum sağlayan bu tür tıbbi aromatik tüm bitkilerle ilgili yoğun bir çalışma içerisinde olacağız."

Hasada, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile yetkililer katıldı.

Adana'da deneme amaçlı ekilen tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da deneme amaçlı ekilen tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da deneme amaçlı ekilen tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı
Adana'da deneme amaçlı ekilen tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Marcao Cristiano Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adana'da deneme amaçlı ekilen tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 12:27:31. #1.16#

title