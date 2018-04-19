Adana'da Ar-Ge Tasarım Merkezleri Kurulacak

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'da yeni AR-GE tasarım merkezleri kurulacağını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş Başkanlığında Adana'da Yeni "AR-GE Tasarım Merkezleri" kurulmasına yönelik toplantı düzenlendi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Demirtaş, AR-GE'ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması konusunda AR-GE tasarım merkezlerinin Adana'da arttırılmasına yönelik yol haritasını belirlediklerini kaydetti.

Vali Demirtaş, üniversite sanayici işbirliği ile kurulacak olan 'AR-GE Tasarım Merkezleri'nin üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi ile istihdama ve Adana'ya ekonomisine önemli katkılar sağlayacak yeni AR-Ge merkezlerinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Toplantıya, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan ile AR-GE Tasarım Merkezleri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. - ADANA