Kıbrıs'ta 8 Yıl Sonra Bir İlk! Sınır Kapıları Açıldı

Kıbrıs'ta 8 yıl aradan sonra ilk kez, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki yeni sınır kapıları açıldı. Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu (BMBG), Kıbrıs müzakerelerinde güven artırıcı önlemler kapsamında Derinya ve Aplıc sınır kapılarının 12 Kasım'da açılacağını yaklaşık iki hafta önce duyurmuştu.

12 KASIM'DA AÇILMASI KONUSUNDA ANLAŞILDI

Misyondan yapılan yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in bugünkü yaptığı görüşmede Derinya ve Aplıç sınır kapılarının 12 Kasım'da açılması konusunda mutabakata varıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Liderler, Lefke Aplıç ve Derinya geçiş noktalarının 12 Kasım'da açılacağını duyurmaktan memnuniyet duyarlar" ifadelerine yer verilmişti.