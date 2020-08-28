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Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Sloven futbolcu Miha Zajc'ı gündemine aldı. Zajc için sarı lacivertlilerin kapısını çalan Hollnda ekibi beklemeye geçti.

28.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:56

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Daha önce Kayserispor'dan orta saha oyuncusu Ben Rienstra'yı transfer eden Hollanda ekibi, şimdi de gözünü Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a dikti. 26 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çalan Fortuna Sittard, sarı lacivertlilerin cevabını bekliyor.

FENERBAHÇE'DE 17 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 17 maça çıkan Miha Zajc, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi

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Haber Yorumları (6)
MEHİL DURAN: kara para nasıl aklanır görelim. bonservis ne kadar 15 20 milyon ?
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FER FERO: Belhanda yı da satalım sana İŞ yapar orda. .
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ALİİİİ: inşallah frey -tolgay ve zankayıda götürür.
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