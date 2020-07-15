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Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor'ın finalinde Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı satın aldığını "Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum" sözleriyle duyurdu.

15.07.2020 08:50 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:18

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor programının finalinde kendi kanalıyla ilgili yeni programları açıklarken, Hollanda kulübü Fortuna Sittard'a da takipçi desteği istedi.

Futbola ilgisiyle de bilinen Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda ayyuka çıkan Fortuna Sittard'ı satın alacağına ilişkin dedikodularla ilgili canlı yayında ilk kez açıklama yaptı. Acun Ilıcalı ilk kez yaptığı açıklamada "Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum" sözlerini kullandı.

TAKİPÇİ SAYISI 2 KATINA ÇIKTI

Öte yandan Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı sosyal medyadan takip etme çağrısında bulundu. Kulübün 21 bin takipçisi olan Instagram hesabı çok kısa bir süre içinde 2 kat artarak 43 bini geçti.

KULÜP BAŞKANI BİR TÜRK

Hollanda'nın Sittard ilinde kurulan Fortuna Sittard, Hollanda Birinci Ligi olan Eredivisie'de mücadele ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tamamlanamayan Hollanda Ligi'nde normal şartlarda küme düşmesi gereken ama sezon tamamlanamadığı için ligde kalan Fortuna Sittard'ın kulüp başkanı da bir Türk.

Özgür Işıtan Gün'ün başkanlığını yaptığı takım, gelecek sezonda da Eredivisie'de mücadele edecek.

Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı

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Haber Yorumları (2)
FERHAT: Türkiye de klüpmü yoktu almadın da gittin hollanda da takım satın aldın. . .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ERKEK: Böyle gelmiş böyle gider. Cumhuriyet ilan ediyoruz diye, OSMANLI yı yağmalayanların torunları zenginleşmeye devam edecek.
Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
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