Acun Ilıcalı'nın bayrak talimatı mest etti! Hull City'nin paylaşımına Türkiye'den beğeni yağıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Acun Ilıcalı'nın bayrak talimatı mest etti! Hull City'nin paylaşımına Türkiye'den beğeni yağıyor

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, stadın dışına Türk bayrağı astırdı. Kulüp sosyal medya hesabından Türk bayraklı fotoğraf paylaşılırken, binlerce Türk futbolsever bu hamleye yaptıkları yorumlarla destek verdi.

Acun Ilıcalı, Hull City'de çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz gün takıma ilk futbolcu transferini yapan Acun, yeni teknik direktörün de Şota Arveladze olduğunu duyurmuştu. Ünlü medya patronunun yeni hamlesi Türkiye'de büyük ses getirdi.

TÜRK FUTBOLSEVERLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Acun Ilıcalı, Hull City'nin maçlarını oynadığı KCOM Stadyumu'nun dışına Türk bayrağı astırdı. Ilıcalı'nın bu hamlesi büyük ses getirirken Türk bayraklı fotoğraf kulübün resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Binlerce beğeni alan paylaşıma Türk futbolseverler büyük ilgi gösterdi.

Acun Ilıcalı'nın Türk bayrağı talimatı mest etti! Hull City'nin paylaşımına yağmur gibi beğeni yağıyor

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title