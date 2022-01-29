Acun Ilıcalı'nın bayrak talimatı mest etti! Hull City'nin paylaşımına Türkiye'den beğeni yağıyor

Acun Ilıcalı, Hull City'de çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz gün takıma ilk futbolcu transferini yapan Acun, yeni teknik direktörün de Şota Arveladze olduğunu duyurmuştu. Ünlü medya patronunun yeni hamlesi Türkiye'de büyük ses getirdi.

TÜRK FUTBOLSEVERLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Acun Ilıcalı, Hull City'nin maçlarını oynadığı KCOM Stadyumu'nun dışına Türk bayrağı astırdı. Ilıcalı'nın bu hamlesi büyük ses getirirken Türk bayraklı fotoğraf kulübün resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Binlerce beğeni alan paylaşıma Türk futbolseverler büyük ilgi gösterdi.