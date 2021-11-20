Acun Ilıcalı, Hull City'de çıtayı çok yükseğe koydu! İngiliz ekibi, Avrupa'nın iki dev kulübüne benzeyecek

İngiltere Championship ekibi Hull City'i almak için artık gün sayan Acun Ilıcalı, İngiliz ekibiyle gerçekleştirmek istediği hayalleri anlattı.

"TÜRK FUTBOLCULARI VE ANTRENÖRLERİ DE BURADA EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Gidişat olumlu. Hull City'i bir İnter veya bir Manchester United yapma hayalim var. Bunun dışında Türk futbolcuları ve antrenörleri de burada en iyi şekilde yetiştirmek istiyorum" dedi.

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