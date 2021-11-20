Acun Ilıcalı, Hull City'de çıtayı çok yükseğe koydu! İngiliz ekibi, Avrupa'nın iki dev kulübüne benzeyecek
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
İngiliz ekibi Hull City'yi satın almak için gün sayan Acun Ilıcalı, önceki akşam Etiler'de bir restoran çıkışı görüntülendi. Ilıcalı, İngiliz ekibini satın alma sürecinin olumlu gittiğini belirtirken, "Hull City'i bir İnter veya bir Manchester United yapma hayalim var" dedi.
İngiltere Championship ekibi Hull City'i almak için artık gün sayan Acun Ilıcalı, İngiliz ekibiyle gerçekleştirmek istediği hayalleri anlattı.
"TÜRK FUTBOLCULARI VE ANTRENÖRLERİ DE BURADA EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞTİRMEK İSTİYORUM"
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Gidişat olumlu. Hull City'i bir İnter veya bir Manchester United yapma hayalim var. Bunun dışında Türk futbolcuları ve antrenörleri de burada en iyi şekilde yetiştirmek istiyorum" dedi.
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