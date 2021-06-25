Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdele sitemi damga vurdu: Talimat vermeden kestiniz
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Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdele sitemi damga vurdu: Talimat vermeden kestiniz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış için gittiği Hatay'da doğal gaz depolama gemisinin hizmete alınması törenine katıldı. Burada, talimatını beklemeden protokolün elinde makaslarla kurdeleyi kesmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimat vermeden kestiniz." diyerek şakayla karışık sitemde bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde demirli olan Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün faaliyete geçti.

Önce Hatay Stadyumu'nun açılışını yapan Erdoğan, daha sonra geminin hizmete alınma törenine katıldı. Videokonferans ile gemiye bağlanan Cumhurbaşkanı, konuya ilişkin değerlendirmelerini yaptıktan sonra, gemide bulunan protokol katılımcılarına kurdele törenine geçildiğini ve makasları ellerine alabileceklerini söyledi.

"TALİMAT VERMEDEN KESTİNİZ"

Bu sırada geminin kornasının çalması ve balonların havaya uçurulması üzerine gemide bulunanlar kurdeleleri kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Talimat vermeden kestiniz, hayırlı olsun." diyerek sitem etti.

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