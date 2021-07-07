Aboubakar vakası iki! Yeni sözleşme teklifi yapılan Larin'in verdiği yanıt şaşkına çevirdi

Siyah-Beyazlı yönetimin geçtiğimiz sezon önemli bir çıkış yakalayan Cyle Larin'e yeni sözleşme teklifi yaptı. Bir yıl daha mukavelesi olan futbolcuya, "Sözleşmeni uzatalım ya da istemiyorsan satalım" önerisi yapıldı. Larin'den de, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum, sonra konuşalım" yanıtı geldi. Larin'in bu yanıtı sezon sonunda sözleşmesinin uzamasına bir maç kala forma giymeyen Aboubakar'ı hatırlattı.