Aboubakar vakası iki! Yeni sözleşme teklifi yapılan Larin'in verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Siyah-Beyazlı yönetimin geçtiğimiz sezon önemli bir çıkış yakalayan Cyle Larin'e yeni sözleşme teklifi yaptı. Bir yıl daha mukavelesi olan futbolcuya, "Sözleşmeni uzatalım ya da istemiyorsan satalım" önerisi yapıldı. Larin'den de, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum, sonra konuşalım" yanıtı geldi. Larin'in bu yanıtı sezon sonunda sözleşmesinin uzamasına bir maç kala forma giymeyen Aboubakar'ı hatırlattı.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yüz yüze görüştüğü ve teklif yaptığı oyuncu düşünmek için süre istemişti.
Larin'in aradan geçen zaman zarfında Beşiktaş yönetimine olumlu yanıt vermediği ifade edildi. Kanadalı futbolcu 1 yıl sözleşmesi kaldığı için tüm kozları elinde bulundururken, sözleşme uzatmaya yanaşmadığı öğrenildi.
"KABUL ETMİYORSAN SATALIM"
Yönetim cephesinin Larin'e "İmzalayalım sözleşmeni uzatalım, kabul etmiyorsan da başka bir takıma bonservisle transferini gerçekleştirelim" dediği belirtildi.
"SONRA KONUŞALIM"
Sabah'ın haberine göre başarılı hücumcunun, "Beşiktaş ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ayrılık gibi düşüncem yok. Sonra konuşalım" dediği belirtildi.
ABOUBAKAR'I HATIRLATTI
Vincent Aboubakar'da da Beşiktaş aynı krizi yaşamıştı. Kamerunlu oyuncu form yakaladığı dönemde sakatlandıktan sonra sahalara geri dönememişti. Aboubakar'ın sakatlık sürecini bilerek uzattığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ve en sonunda Aboubakar maça çıkmayarak sözleşme uzamasına engel oldu ve Arap kulübüne iyi bir maaşla gitti.