Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice vefat etti
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Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice vefat etti

25.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:35
Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice vefat etti

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın acı günü. 28 yaşındaki futbolcunun annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar'a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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