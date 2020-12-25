Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice vefat etti

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın acı günü. 28 yaşındaki futbolcunun annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar'a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı