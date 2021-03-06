Aboubakar, Gaziantep FK maçının ardından Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından özür diledi

Gaziantep FK karşısında oynadığı futbolla yıldızlaşan ve takımının attığı 2 golde de imzası olan Aboubakar maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kamerunlu golcü, Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından bir kez daha özür diledi.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçta iki gol atan Aboubakar maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZ ÇOK İYİ BİR AİLEYİZ"

Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından bir kez daha özür dileyen Aboubakar, Geçen hafta yaptığım davranıştan dolayı hocam ve takım arkadaşlarımdan bir kez daha özür diliyorum. Biz çok iyi bir aileyiz ve tüm arkadaşlarımı, hocalarımı çok seviyorum" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI"

Gaziantep'e karşısı iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Aboubakar, Takım olarak değerlendirmek lazım. Larin de bu sezon çok goller attı. Ben de atıyorum ama önemli olan takımın başarısı. Takım olarak başarı yakalayabilirsek, şampiyon olabilirsek herkes adına iyi olur, güzel bir kutlama yapabiliriz" şeklinde konuştu.