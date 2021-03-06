Aboubakar, Gaziantep FK maçının ardından Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından özür diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aboubakar, Gaziantep FK maçının ardından Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından özür diledi

06.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:36
Aboubakar, Gaziantep FK maçının ardından Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından özür diledi

Gaziantep FK karşısında oynadığı futbolla yıldızlaşan ve takımının attığı 2 golde de imzası olan Aboubakar maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kamerunlu golcü, Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından bir kez daha özür diledi.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçta iki gol atan Aboubakar maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZ ÇOK İYİ BİR AİLEYİZ"

Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından bir kez daha özür dileyen Aboubakar, Geçen hafta yaptığım davranıştan dolayı hocam ve takım arkadaşlarımdan bir kez daha özür diliyorum. Biz çok iyi bir aileyiz ve tüm arkadaşlarımı, hocalarımı çok seviyorum" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI"

Gaziantep'e karşısı iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Aboubakar, Takım olarak değerlendirmek lazım. Larin de bu sezon çok goller attı. Ben de atıyorum ama önemli olan takımın başarısı. Takım olarak başarı yakalayabilirsek, şampiyon olabilirsek herkes adına iyi olur, güzel bir kutlama yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Bülent Ersoy Demet Özdemir Esra Dermancıoğlu
Spor Arda Turan Caner Erkin Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aboubakar, Gaziantep FK maçının ardından Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından özür diledi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 21:36:28. #1.16#
title