Abdurrahim Albayrak'tan Gareth Bale bombası! Real Madrid Başkanı Perez'den söz aldı

Sarı-Kırmızılılar'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den Gareth Bale için söz aldığı iddia edildi. Tottenham'daki kiralık sözleşmesi dolan ve Real Madrid'de de son sezonunu geçirecek olan 31 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibinde kadroda düşünülmüyor. Yıllık 15 milyon euro maaşı olan Bale'ın ücretinde Perez'in yardımcı olacağı ve kiralama bedeli talep etmeyeceği belirtildi. Bu transferde son sözü Gareth Bale söyleyecek.

Galatasaray, yeni bir rüya transferi için bekleyişe geçti. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, Gareth Bale'ı almak için Florentino Perez'i ikna ettiği belirtildi. Albayrak'ın, "Yakın dostum" dediği Perez'den Bale için söz aldı. Real Madrid Başkanı, kiralama bedeli istemeyeceğini ve 15 milyon euroluk maaşta katkı sağlayabileceğini iletti. Ancak Perez'in, Bale'ın ikna edilmesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

TOTTENHAM FORMÜLÜ DEVREDE

Bale, dünyanın en fazla kazanan oyuncularından birisi. Real Madrid'le bir yıllık sözleşmesi var. Tottenham'ın bile bedava kiraladığı 31 yaşındaki oyuncunun maaşının8 milyon euroluk kısmını ödedi. Galatasaray'ın da buna benzer bir formülü uygulaması bekleniyor.