Abdurrahim Albayrak'tan belediye başkanı ismiyle dolandıranlara suç duyurusu
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Galatasaray Spor Kulübü, Abdurrahim Albayrak, Bahçelievler, İstanbul, 3. Sayfa

Abdurrahim Albayrak'tan belediye başkanı ismiyle dolandıranlara suç duyurusu

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kendisini arayarak Belediye Başkanı olarak tanıtan ve korona virüs ile mücadeleye ilişkin para yardımı isteyerek dolandıran şüpheliler hakkında dolandırılan suç duyurusunda bulundu.

21.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:34
Abdurrahim Albayrak'tan belediye başkanı ismiyle dolandıranlara suç duyurusu

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kendisini arayarak Belediye Başkanı olarak tanıtan ve korona virüs ile mücadeleye ilişkin para yardımı isteyerek dolandıran şüpheliler hakkında dolandırılan suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, korona virüse (covid-19) yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden sağlığına kavuşarak taburcu olmuştu. Tedavi sürecinin ardından bir televizyon programına katılan Albayrak, kendisini İstanbul'da bir belediyenin başkanı olarak tanıtan kişilerce korona virüse karşı yardım kampanyası bahanesiyle dolandırıldığını açıklamıştı.

Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Korona virüse karşı yardım kampanyası nedeni ile para istediler

Abdurrahim Albayrak'ın avukatı Kemal Aytaç aracılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz günlerde sunduğu şikayet dilekçesinde, Albayrak'ın kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan şüpheli A. B. tarafından arandığı ve şüphelinin korona virüs (covid-19) salgını nedeniyle yardım toplandığını belirterek katkıda bulunmasını istemesi üzerine Albayrak'ın asistanı tarafından gerekli görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

Şüpheliler fatura ibraz edilemeyeceğini söyledi

Albayrak'ın asistanına ödeme yapılacak hesap bilgisinin mesaj atıldığının belirtildiği suç duyurusu dilekçesinde, hesap numarasına 40 bin lira gönderildiği, şüphelilerin Albayrak'ın asistanını arayarak fatura ibraz edilemeyeceğini, bu konuda belediye başkanının kendisi ile görüşeceğini belirtilerek belediye başkanına bağlı gibi hareket edildiği, kendisini belediye başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan şüphelinin fatura ve makbuzlarda problem olduğuna dair konuşma yaptığı ifade edildi.

Gönderilen para Gebze'den çekildi

Telefon tekrar arandığında ulaşılamaması üzerine şüphelenildiğinin belirtildiği dilekçede, söz konusu hesap ile ilgili başka şikayetlerin öğrenildiği, söz konusu paranın bir bankanın Gebze şubesinden çekildiği, bu nedenle paranın tahsilatına ilişkin tüm kamera kayıtlarının talep edildi.

Şüpheli A.B. ve diğer şüphelilerin kamu görevlisi olan Bahçelievler belediye başkanı gibi davranarak 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediğinin belirtildiği dilekçede, şüphelilerin 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ve eylemlerine uyan diğer suçlardan cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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