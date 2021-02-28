Abdurrahim Albayrak, Mohamed'in bonservisinin hemen alınmasını isteyen taraftara sosyal medyadan cevap verdi

Erbakan'ı anma programı 9 partiyi bir araya getirdi, sadece bir partiden katılım olmadı

Bu da oldu! Negatif korona test sonucu satan şebeke çökertildi, lideri fenomen isim çıktı

Galatasaray'ın devre arasında Zamalek'ten kiralık olarak renklerine bağladığı Mostafa Mohamed'in bonservisi için çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkarken, sarı kırmızılıların 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, bunların gerçek olmadığını ve 4 milyon dolar ödenmesi halinde oyuncuyu alabileceklerini belirtmişti.

TARAFTAR TWITTER'DAN ÇAĞRIDA BULUNDU

Mostafa Mohamed'in Erzurumspor maçında da 2 gol atarak yıldızlaşmasının ardından bir taraftar sosyal medyadan yaptığı çağrıda, Abdurrahim Albayrak'a oyuncunun acil transfer edilmesi gerektiği mesajını verdi. Albayrak ise devam eden bağış kampanyasına katılmasını kaydetti.

BAĞIŞ KAMPANYASINA KATIL MESAJI VERDİ

Taraftar açıklamasında, "Hemen abicim hemen hemen hemen şimdi gidin verin parasını alın şu adamın bonservisini. Başlarım finansal fair playine. Abdürrahim Başkanım sen gerekeni yaparsın bekletmeyin başımıza iş çıkmasın. Mostafa Mohamed bizimdir bizim kalmalı" dedi. Albayrak ise, "Hemen abiciğım hemen hemen bağış kampanyamıza katıl hemen hemen" ifadelerine yer verdi. Albayrak'ın taraftara cevabı binlerce beğeni aldı.

Galatasaray 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon Dolar ödediği takdirde Muhammed'in bonservisini alma hakkını elinde bulunduruyor.