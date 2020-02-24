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Abdullahi Shehu Açıklamalarda Bulundu

Bursasporlu Abdullahi Shehu, zorlu bir maç periyoduna girdiklerini ancak kendilerinin bu duruma hazır olduğunu söyledi. Her hafta kart ve sakatlık nedeniyle eksik kaldıkları eleştirisini de yanıtlayan Shehu, “Bu durumdan kimse memnun değil. Hocamız bu konuyla ilgili uyarılarda bulundu” dedi.

24.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:21

Bursasporlu Abdullahi Shehu, zorlu bir maç periyoduna girdiklerini ancak kendilerinin bu duruma hazır olduğunu söyledi. Her hafta kart ve sakatlık nedeniyle eksik kaldıkları eleştirisini de yanıtlayan Shehu, "Bu durumdan kimse memnun değil. Hocamız bu konuyla ilgili uyarılarda bulundu" dedi.

Kaynak: Dugout

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