Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum
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Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum

02.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:39

Tamer Tuna'nın ayrılığı sonrası Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı, Antalyaspor'un yeni hocası oluyor. Antalyaspor ile 4 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Abdullah Avcı, bu gelişmeler üzerine Serik'teki hayranı Ceylin Koca'ya müjdeyi vererek, "Antalya'ya, senin yakına geliyorum" dedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Fraport TAV Antalyaspor'un yeni hocası oluyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın Antalyaspor'dan ayrılması sonrası Başkan Ali Şafak Öztürk'ün takımın başında görmek istediği Abdullah Avcı'yı ikna ettiği öğrenildi.

Önce İstanbul'da görüşen Başkan Öztürk ile Avcı'nın bugün Antalya'ya geldikleri ve otelde son detaylar üzerine görüştükleri belirtildi. Avcı, kırmızı-beyazlı takımla 4 yıllık projeye imza atacak.

"SENİN YAKININA GELİYORUM"

Abdullah Avcı bu gelişmeler üzerine Serik'teki hayranı Ceylin Koca'ya müjdeyi vererek, "Antalya'ya, senin yakına geliyorum" dedi. Her kamp dönemimde küçük hayranı Ceylin Koca ile mutlaka buluşan, Ceylin'i okulunda ziyaret eden ve ailece bir bağ kurulan Koca ailesi ile telefonda görüşen Abdullah Avcı, küçük hayranının, "Antalya'ya geliyor musun hocam" sorusuna, "Evet" diyerek hem Ceylin'in heyecanına ortak oldu, hem de küçük hayranını mutlu etti.

Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum
Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum
Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum
Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum
Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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