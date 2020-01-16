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Abdullah Avcı Erzurumspor Mağlubiyetini Değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilen ve 22 Ocak'ta oynanacak rövanş öncesi avantaj yitirirken Abdullah Avcı basın toplantısında konuştu. Avcı oyunu ve hava koşullarını değerlendirdi.

16.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:19

Ziraat 'nda Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilen ve 22 Ocak'ta oynanacak rövanş öncesi avantaj yitirirken basın toplantısında konuştu. Avcı oyunu ve hava koşullarını değerlendirdi.

Kaynak: Dugout

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