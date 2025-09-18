Abdülkerim neden yok? Frankfurt Galatasaray maçında Abdülkerim Bardakcı sakat mı, cezalı mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında Galatasaray, bu akşam Almanya'da Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, tarihinde 33. kez bir Alman takımıyla karşı karşıya gelecek. Taraftarların gözü, zorlu deplasmanda sahada olacak isimlerde. Ancak savunmanın önemli ismi Abdülkerim Bardakcı'nın kadroda yer almaması dikkat çekti. Peki, tecrübeli stoper neden yok? Sakat mı, yoksa cezası mı bulunuyor?

BARIŞ ALPER 11'DE BAŞLAYACAK, ABDÜLKERİM YEDEKTE KALACAK

Almanya'da yoğun Türk nüfusunun yaşadığı şehirlerden biri olan Frankfurt'ta sahaya çıkacak Galatasaray'da önemli kadro değişiklikleri bekleniyor. Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Osimhen'in kadroya alınmaması sebebiyle, teknik direktör Okan Buruk'un ileri uçta Barış Alper Yılmaz'a forma vermesi planlanıyor. Fiziksel olarak henüz tam hazır olmayan Mauro Icardi'nin ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması düşünülüyor.

GALATASARAY, ALMAN EKİPLERİNE KARŞI 33. RANDEVUDA

UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının ilk haftasında bu akşam Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak Galatasaray, tarihinde 33. kez bir Alman takımıyla kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, daha önce Alman ekiplerine karşı oynadığı 32 maçın 7'sini kazanırken, 12'sinden beraberlikle ayrıldı ve 13'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Alman temsilcilerine karşı ilk sınavını 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg'a karşı veren Cimbom, bu maçlarda 33 gol atarken kalesinde 53 gol gördü.

İLK 11'İMİZ:

ABDÜLKERİM NEDEN YOK?

Abdülkerim Bardakcı, yedekler arasında yer alıyor. Maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilir.