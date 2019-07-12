ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasını neden istemiyor?

Türkiye daha önce Amerika'dan 100 adet F-35 savaş uçağı sipariş etmişti. Bilindiği üzere, F-35 savaş uçağının yaklaşık 1000 parçası Türk firmalar tarafından üretiliyor.

Amerikalı yetkililer, Türkiye'nin hem F-35 hem de S-400 füzelerini elinde bulundurması halinde, Rusya'nın F-35 uçaklarının teknolojik bilgilerine rahatlıkla ulaşarak, uçakların zayıf noktalarını hedef almalarından korkuyor.

RUSYA KONUSUNDA "İSTİHBARAT" ENDİŞESİ

Geçen Mayıs ayında yapılan açıklamada, S-400 Rus yapımı hava savunma sisteminin F-35 benzeri savaş uçaklarını düşürmek için tasarlandığını söyleyen Amerika savunma bakanı yardımcısı Kathryn Wheelbarger, Rusya'nın bu tür bir istihbarat toplama fırsatından yararlanmayacağını düşünmenin mümkün olmadığını söyledi.

Pentagon sözcüsü Lt. Col. Mike Andrew, geçen hafta Türkiye'nin hem F-35 hem de S-400 sahibi olmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

ABD MÜTTEFİKİ TÜRKİYE'YE ÇOK GÜVENİYOR

Rusya'nın askeri teçhizatlarının teknolojik bilgilerine ulaşmaması için büyük çaba sarf eden Amerika Birleşik devletleri, Irak ve İran ve Suriye ile komşu olan, bölgede stratejik olarak önemli müttefiki Türkiye'ye çok güveniyor.

F-35 savaş uçakları S-400'lerin sahip olduğu radar sistemi tarafından 20 mil içinde tanımlanabiliyor. Bununla birlikte F-35 jetlerinin sahip oldukları 40 mil menzili olan füzeler ise S-400'leri rahatlıkla vurabiliyor.

F-35'LERİN ZAYIF NOKTALARI RAHATLIKLA TESPİT EDİLEBİLİR

Amerikalı analistler, F-35 hakkında daha fazla bilgi sahibi olan S-400 sahiplerinin uçağın zayıf noktalarını rahat bir şekilde bulup tespit edebileceklerini söylüyor.

Haberler.com/ Dış Haberler