ABD senatosu F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışını onayladı
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ABD senatosu F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışını onayladı

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Türkiye'yi S-400 satın aldığı için F-35 programından çıkaran ABD, Yunanistan için dikkat çeken bir karara imza attı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a teslimi için onay verirken askeri yardım yasa tasarısını da onayladı. ABD Senato Genel Kurulu'na sevk edilen tasarı orada da kabul edilir ise ABD Başkanı Joe Biden'ın önüne imzalanmak üzere gidecek.

ABD Girit Adası ile Batı Trakya'daki askeri gücünü arttırmaya devam ederken, senatodan Yunanistan'ın silah ve eğitim desteği verilmesi ile ilgili yeni kararlar çıktı. Haber ABD'nin Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin sosyal medya sitesinden paylaşıldı, Yunanistan medyası konuya geniş yer ayırdı.

YUNANİSTAN'A ASKERİ YARDIMIN SINIRI GENİŞLETİLDİ

Yunanistan'a askeri yardım, malzeme ve eğitim verilmesini öngören ve ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi tarafından onaylanan tasarı, 9 Haziran tarihinde, Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez ve Komite Üyesi Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından hazırlanarak oylamaya sunuldu.

Yunanistan'a askeri destek verilmesini öngören tasarı tüm senatörlerin onayını aldı. Tasarı oylanmak üzere Senato Genel Kurulu'na sevk edildi. Burada da kabul edilmesi halinde yasa tasarısı ABD Başkanı Joe Biden'ın önüne imzalanmak üzere gidecek.

F- 35'LERİN SATIŞI İÇİN ONAY ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre; tasarıda, Yunanistan'a yıllık 1,8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri eğitim desteği sağlanması planlanıyor. ABD'nin, Yunanistan'a silah alımı için doğrudan kredi vermesine olanak tanıyan tasarıda ayrıca Yunanistan'a F-35 uçaklarının satışı için onay veriliyor.

ABD senatosu F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışını onayladı
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Haber Yorumları (1)
SELİN AKPINAR : Uzun adam da halkı coşturcam diye gitti soba borusu aldı (zaten onları da kullanamıyoruz bu da ayrı mesele). Yunanistan hava kuvvetlerini güçlendirirken bizim allahımız var diyenlere söylüyorum allah/din/iman savaşlarda hiç bir işe yaramıyor. Eğer işe yarasaydı Ortadoğu böyle olmazdı
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ABD senatosu F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışını onayladı - Haberler Ekonomi
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