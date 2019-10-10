ABD'nin Türkiye'ye uygulamak istediği "ekonomik yaptırım paketi" nin detayları belli oldu

10.10.2019 09:29

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Harekatın başlaması dünyada yankı buldu. ABD'de Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Maryland Senatörü Chris van Hollen, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda anlaştıklarını açıkladı. Yaptırım listesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ismi yer alıyor.

Türkiye sınır güvenliğini sağlamak için haklı davasının bir gereği olarak Suriye'de operasyonlara başladı. Bunu anlamayan veya anlamak istemeyen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı operasyona tepki olarak bir yaptırım paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Pakette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türk hükümetinin üst düzey isimleri üzerinde yaptırımlar öngörülüyor.

Senatör Graham, Twitter mesajında, "Senatör Chris Van Hollen'la Türkiye'ye karşı Suriye'yi işgallerinden dolayı sert yaptırımlar uygulanması için iki partiden de destek alan bir anlaşmaya varmış olmamızdan memnuniyet duyuyorum. (ABD) Yönetim Türkiye'ye karşı bir adım atmayı reddetse de, (tasarıya) her iki partiden güçlü destek gelmesini bekliyorum" diye yazdı.

'YAPTIRIM PAKETİ'NDE NE VAR?

1. Türk hükümetinden şu liderlerin ABD'deki mal varlıkları üzerinde yaptırımlar:İki senatörün uzlaştığı yaptırım paketinde Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları'nın ABD'deki mal varlıkları üzerinde yaptırım öngörülüyor.

2. Türkiye'yle askeri işlemlere uygulanacak yaptırımlar:Skandal tasarının ikinci kısmında Türk ordusu ile bilerek işlem yapan ya da mali, materyal veya teknolojik destek sağlayan ya da bunların satışını yapan yabancı kişilere yaptırımlar öngörülüyor ve kapsamı şöyle çiziliyor:-Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan uçak ya da uçak parçaları ve mekanizmalar-Türk Kara ve Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan otomotiv ekipmanı ve hizmetler-Türk ordusu tarafından kullanılan silahlar ve savunma araçları.

3. Türk enerji sektörüne yaptırımlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımı için Türkiye'nin yerel petrol ve doğal gaz üretimini destekleyen ya da devam ettiren malzemeler, hizmetler, teknoloji, enformasyon ya da diğer türden destekler sağlayan yabancı kişiler ve varlıklara yaptırımlar.

4. ABD askeri yardımının yasaklanması-Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ABD'den savunma araçları, hizmetleri, teknoloji ve materyallerin satışının yasaklanması-Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mühimmat satışı ve transferinin yasaklanması.

5. CAATSA (S-400)-Türkiye'nin (Rusya'dan) S-400 (hava savunma sistemi) satın almasının CAATSA (Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamına giren önemli bir işlem olarak tanımlanması-CAATSA yaptırımlarının 180 gün içinde devreye sokulması-CAATSA altındaki muafiyet ya da erteleme düzenlemelerinin geçersiz kılınması.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamada bulunmuş, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt nüfusu ortadan kaldırması halinde Türkiye'nin ekonomisini "mahvedeceğini" söylemişti. Trump ayrıca "Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya yayılacaktı" demişti.

Bu açıklamadan bir gün sonra da (9 Ekim) günlerdir konuşulan harekat saat 16.00'da başlamıştı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurmuştu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vurulmuştu. Havadan giren Türk ordusu saat 18.00 itibariyle sınırın 25 kilometre kadar içerisine girmeyi başarmış saat 22:30 sıralarında da kara operasyonu başlatılmıştı.