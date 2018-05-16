ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

NEW ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,4 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,3) azalışla 432,4 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 800 bin varil düşüş göstermesi yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 2,2 milyon varil azalmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta 1,5 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 662 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 3,8 milyon varil (yüzde 1,6) azalarak 232 milyon varile düştü.

Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi 1,4 milyon varil düşüş göstermesi yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,2 milyon varil düşüş göstermişti.

Ham petrol üretimi son 18 haftada 17 kez yükseldi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 278 bin varil artışla 7,6 milyon varile yükselirken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 689 bin varil artışla 2,57 milyon varile ulaştı.

Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 20 bin varil artışla 10,72 milyon varile çıktı.

Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi yeni bir rekor seviye kaydederken, son 18 haftada da 17 kez artış göstermiş oldu.

EIA'nın Mayıs 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,9 milyon varil olması ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakması öngörülüyor.

Petrol fiyatları artış gösterdi

ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmesinin ardından küresel piyasada ham petrol fiyatları artış gösterdi.

TSİ 17.35'te dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 78,43 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 71,31 dolara kadar yükseldi.