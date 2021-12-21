ABD'nin cari açığı 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı - Haberler Ekonomi
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ABD'nin cari açığı 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı

ABD'nin cari açığı 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde 214,8 milyar dolarla 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde 214,8 milyar dolarla 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2021 yılı temmuz-eylül dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8,3 artarak 214,8 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve 2006'nın üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşan cari açık verisinin, 205 milyar dolar olması öngörülüyordu.

ABD'de yılın ikinci çeyreğine ait cari açık verisi de 190,3 milyar dolardan 198,3 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 3,7 olarak hesaplandı. Bu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,5 olarak kaydedilmişti.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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