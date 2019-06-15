ABD'nin ardından Almanya da S-400'lerden rahatsız oldu

Alman hükümeti, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin alımı konusunda Türkiye'yi çağrı yaptı. Almanya Hükümet Sözcüsü Vekili Ulrike Demmer, "Alman hükümeti, Türkiye'nin kararını transatlantik ittifaktaki konumu çerçevesinde bir kez daha gözden geçirmesinden memnuniyet duyacaktır" diye konuştu.

Türkiye, ABD'nin tehditlerine rağmen Rusya'dan S-400 savunma sistemini satın aldı. 2 ay içerisinde teslim edilecek S-400'lerden ABD'nin ardından Almanya'da rahatsız oldu.

ABD'NİN YAPTIRIM TEHDİDİNİ HATIRLATTI

Ulrike Demmer, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan S-400 anlaşmasının NATO içinde de "sürekli ve hararetli bir şekilde tartışılan bir konu" olduğunu belirterek, ayrıca Rus silah sistemlerinin ithal edilmesinin Türkiye'ye yönelik Amerikan yaptırımlarını devreye sokabileceğini hatırlattı. Demmer, "Bu da ne Türkiye'nin ne de NATO'nun çıkarına olabilir" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN S-400 KARARLILIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak S-400'ler konusunda iki gün önce yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen geri adım atmayacakları mesajını vererek "Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cuma günü yaptığı açıklamada bu mesajı yineleyerek, ABD'nin yürürlüğe sokmakla tehdit ettiği yaptırımlara karşı Türkiye'nin atacağı adımlar konusunda hazırlıklar yapıldığını bildirmişti.

ABD S-400'LERİ İSTEMİYOR

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin teslimatının yapılıp kurulmasını istemiyor. ABD, gerekçe olarak da S-400'lerin Amerikan silahlarıyla uyumsuzluğu öne sürüyor. Türkiye'yi çeşitli yaptırımlarla tehdit eden ABD, son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a S-400 mektubu gönderdi. Mektupta S-400'lerden vazgeçilmemesi durumununda Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağı belirtildi.