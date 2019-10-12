ABD Merkez Bankası 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak

12.10.2019 10:12

ABD Merkez Bankası (Fed), bankacılık sistemi rezervlerinin yeterli miktarda kalmasını sağlamak için 15 Ekim'den itibaren aylık yaklaşık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alımı yapacağını duyurdu.

ALIMLAR 2020'NİN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE BİTECEK

Fed açıklamasında, tahvil alımının bankacılık sistemine yeterli rezerv sağlamak için yapıldığı belirtilerek, bankanın para politikasındaki duruşunda bir değişiklik olmadığı ifade edildi. Fed'in açıklamasında, söz konusu alımların en erken 2020'nin ikinci çeyreğinde biteceği, repo piyasasına Ocak ayına kadar nakit enjekte etmeye devam edileceği vurgulandı.

ECB 20 MİLYAR EUROLUK TAHVİL ALIMI YAPACAK

Denver'da düzenlenen toplantıda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in elindeki varlık hacminin yeniden büyümesini sağlama zamanının geldiğini vurgulayarak, yakında yeniden varlık alımlarına başlayacağının işaretlerini vermişti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) da 12 Eylül'de Euro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için yeni bir tahvil alım programı açıklayarak, Kasım'dan itibaren ayda 20 milyar euro tahvil alımına başlayacağını duyurmuştu.