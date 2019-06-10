ABD'li United Technologies ve Raytheon şirketleri birleşiyor

ABD'li United Technologies ve Raytheon şirketleri birleşiyor

ABD'nin dev şirketleri United Technologies ve Raytheon birleşme yolunda ilerliyor. Eğer birleşme gerçekleşirse ülkede bugüne kadarki en büyük birleşme gerçekleşecek ve 121 milyar dolar büyüklüğünde bir şirket ortaya çıkacak.

ABD'li United Technologies ve Raytheon şirketleri birleşiyor

ABD savunma ve havacılık sektörünün önde gelen şirketleri United Technologies ve Raytheon, sektörün bugüne kadarki en büyük birleşmesini gerçekleştirme ve 121 milyar dolar büyüklüğünde bir dev ortaya çıkarma yolunda ilerliyorlar.

2020 YILINDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

United Technologies hali hazırda özellikle ticari uçaklar için elektronik sistemler, iletişim araçları ve diğer ekipmanları üretiyor. Raytheon ise ABD Savunma Bakanlığının askeri uçak ve füze ekipmanları alanında ana tedarikçisi konumunda bulunuyor. Birleşmenin gerekli onayların alınabilmesi durumunda 2020'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

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