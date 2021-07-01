ABD'li giyim devi GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatıyor
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ABD'li giyim devi GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatıyor

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

ABD'li giyim devi GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Şirket, ülkede online hizmet vermeye devam edecek.

ABD merkezli perakende giyim ve aksesuar şirketi GAP, dikkat çeken bir karar aldı. Giyim devi, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatacağını duyurdu.

KAPATMA İŞLEMİ AĞUSTOS VE EYLÜLDE TAMAMLANACAK

GAP yaptığı açıklamada Birleşik Krallık ve İrlanda'da bulunan 81 mağazanın tamamının kapatılması süreçlerinin ağustos ve eylül aylarında tamamlanacağını belirtti.

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPACAK

Şirket, mağazacılık faaliyetlerine son verirken online hizmete ağırlık verecek. GAP, İngiltere ve İrlanda'da online hizmet vermeyi sürdürecek.

ABD'li giyim devi GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatıyor
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