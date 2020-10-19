ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatları için heyecanlandıran tahmin

ABD merkezli finans devi Citi Research, bugün yayınladığı raporda altın ve gümüş fiyatında gelecek 12 ayda güçlü bir ralli yaşanmasını beklediğini bildirdi. Citi, altının ons fiyatının 2.275 dolara, gümüşün onsunun ise 40 doları göreceğini belirtti.