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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beşiktaş, Türkiye, Spor

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bir an önce ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya rağmen Türkiye'de kalacağını açıkladı.

24.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:03
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt

Dünya genelinde yayılan korona salgının ardından ABD Başkanı Donald Trump, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına seslenerek ülkelerine dönmeleri çağrısında bulunmuştu. Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd ise Trump'ın çağrısına Sports Illustrated dergisi aracılığıyla yanıt verdi.

"TÜRKİYE'DE KALMAYA DEVAM EDİYORUM"

Başkan Trump'ın, yurt dışında yaşayan ABD vatandaşlarının ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya ilişkin soruyu yanıtlayan Tyler Boyd, "Ailemden uzaktayım ama burada kalıyorum. Sınırlar kapalı. Hiçbir sorun olmadan ayrılamam ve geri dönemem. Bende bu noktada Türkiye'de kalmaya devam ediyorum. Kendimi burada güvende hissediyorum. Evde olabildiğimce formda kalmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ SALGINI ÇOK CİDDİYE ALIYOR"

Beşiktaş'ın süreci çok iyi yönettiğini dile getiren Boyd, "Hastalığın Türkiye'deki yayılması ve kulübün aldığı önlemler hakkında sürekli bilgilendiriliyoruz. Bu konuda gerçekten bir grup mutabakatı yok. Gerçekten bir bölünme de yok. Takım otobüsü, eğitim tesisi ve yemek alanları sterilize edildi. Oyuncular bir grup mesajı uygulamasıyla sık sık kontrol ediliyor. Beşiktaş salgını çok ciddiye alıyor. Güvenliğimin tehlikede olduğunu hiç hissetmedim" dedi.

"BU KÜLTÜRÜ SEVİYORUM"

Türkiye'de çok ciddi önlemler alındığını belirten ABD'li oyuncu, "Zaten önlemleri görmezden gelmek zor. Ligi durdurmak doğru karardı. Futbol buradaki en büyük şey ve çok sayıda insana katılıyor. Lige ara verilmesi çok dikkat çekici bir karar. İnsanlara evde kalmalarını ve güvende olmalarını söylüyoruz" açıklamasını yaptı. Beşiktaş taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu anlatan Boyd, "Bir şeye ıslık çaldıklarında sanki bir rüzgar hissediyorsunuz. İnanılmaz derecede tutkulu. Bir futbolcu için çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar. Bazen kaybetmek zor oluyor, çünkü sokakta veya halka açık olarak eleştiriliyorsunuz. Ama her iki yönde de geçerli bu. Kazandığınızda o ana kadarki en iyi duyguyu yaşıyorsunuz. Bunu seviyorum. Bu kültürü seviyorum. İnsanları seviyorum. Bu tutkuyu seviyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt

Kaynak: İHA

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ABD'li oyuncu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt

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Haber Yorumları (1)
BUNAK: UMARIM İSLAM İLE TANIŞIRSIN LOO
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