ABD'li 15 yaşındaki tenisçi Gauff, Wimbledon'da yıldızlara set vermeden rekor kırdı

Amerikalı 15 yaşındaki tenisçi Cori Gauff güçlü rakipleri Venus Williams ve Magdalena Rybarikova'yı eleyerek Jennifer Capriati'nin ardından Wimbledon'da son 32 turuna kalan en genç tenisçi unvanını elde ederek tarihe geçti. Gauff üçüncü tura gelene kadar rakiplerine set dahi vermedi.

ABD'li 15 yaşındaki tenisçi Gauff, Wimbledon'da yıldızlara set vermeden rekor kırdı

Amerikalı 15 yaşındaki tenisçi Cori Gauff güçlü rakipleri Venus Williams ve Magdalena Rybarikova'yı eleyerek, Jennifer Capriati'nin ardından Wimbledon'da son 32 turuna kalan en genç tenisçi unvanını elde ederek tarihe geçti. Gauff üçüncü tura gelene kadar rakiplerine set dahi vermedi.

Elde ettiği başarıyla tüm dünyanın dikkatini bir anda üzerine çeken Cori Gauff, 13 Mart 2004 doğumlu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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