ABD karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı uzatmalara götüren Filenin Sultanları, son sette kaybetti
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ABD karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı uzatmalara götüren Filenin Sultanları, son sette kaybetti

ABD karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı uzatmalara götüren Filenin Sultanları, son sette kaybetti
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Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo Olimpiyatları'nda güçlü ABD karşısında sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Maçta 2-0 geriye düşen Filenin Sultanları, büyük azim göstererek maçı 2-2'ye getirdi. Son sette ise kazanan ABD oldu ve Filenin Sultanları sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Maçı 2-0'dan 2-2'ye getiren Filenin Sultanları, son sette güçlü rakibine diş geçiremedi ve sahadan 3-2 yenik ayrıldı. 1 puan ise tesellimiz oldu.

"İYİ SONUÇ"

Kaptan Eda Erdem maçın ardından ABD'nin bir voleybol ülkesi olduğunu belirterek alınan 1 puanın iyi olduğunu ifade etti.

ABD karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı uzatmalara götüren Filenin Sultanları, son sette kaybetti

Eda, "ABD iyi bir voleybol ülkesi. Bizim mücadelemiz ve geri dönüşümüz bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 1 puan bile bizim çok değerli. Üzgünüz tabi. 3-2 almayı çok isterdik. Biz böyle böyle büyüyeceğiz. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz" yorumunda bulundu.

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