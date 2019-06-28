"ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkiler küresel ekonomiyi yavaşlatıyor"
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, dünyanın iki büyük ekonomisine sahip olan ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin "zor" olduğunu belirterek, "Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor.
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, dünyanın iki büyük ekonomisine sahip olan ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin "zor" olduğunu belirterek, "Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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