"ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkiler küresel ekonomiyi yavaşlatıyor"

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, dünyanın iki büyük ekonomisine sahip olan ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin "zor" olduğunu belirterek, "Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, dünyanın iki büyük ekonomisine sahip olan ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin "zor" olduğunu belirterek, "Bunlar küresel ekonominin yavaşlamasına neden oluyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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