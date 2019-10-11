Son dakika: ABD'den Türkiye'ye yaptırım hazırlığı! Trump, kararnameyi imzaladı

11.10.2019 21:24

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı devam ederken ABD'li yetkililerden art arda gelen tepkilerin ardından Türkiye'ye uygulanması gündemde olan yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı. Mnuchin, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik "birincil ve ikincil yaptırımlar getirmesi" için yetki veren bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtti.

"TÜRK EKONOMİSİNİ İŞLEVSİZ HALE GETİREBİLİRİZ"

Mnuchin "Trump ABD'li yetkililere Türkiye'yi hedef alabilecek güçlü yaptırım yetkisi veren yeni bir kararname imzaladı. Zorunda kalırsak Türkiye ekonomisini işlevsiz hale getirebiliriz" ifadelerini kullandı. "Yaptırımları şu anda yürürlüğe koymayacağımızı söylemek isterim." ifadesini kullanan Mnuchin, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile yaptırımlar konusunda danışma halinde olacaklarını vurguladı.

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin

TRUMP YETKİYİ VERDİ

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Mnuchin, "ABD Başkanı Trump, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanı Pompeo'ya, Türkiye hükümetiyle ilişkili kişiler ya da hükümetin herhangi bölümünü birincil ya da ikincil yaptırımlarla hedef alma yetkisi veren yeni bir başkanlık kararnamesiyle ilgili yetki verdi ve bunu imzalayacak" dedi.

"TRUMP HAREKATTAN ENDİŞE DUYUYOR"

Trump'ın Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'ndan "endişe duyduğunu" belirten Mnuchin, "Başkan, Türkiye'nin tek bir DEAŞ savaşçısının bile kaçmasına izin vermemesinin zorunlu olduğunu açıkça söylemek istiyor." ifadesini kullandı.

YAPTIRIMLAR GÜÇLÜ OLACAK

Yaptırımların "güçlü" olacağını belirten Mnuchin, "Umarım bu yaptırımları kullanmak zorunda kalmayız, ama gerekirse Türkiye'nin ekonomisini kapatırız." ifadesini kullandı.

TRUMP, TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği operasyonla ilgili, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız." diyerek tehdit etmişti.