ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor

16.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:23

ABD Dışişleri Bakanlığı görevlisi Clarke Cooper, yabancı gazeteciler için düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alması nedeniyle uygulanması planlanan yaptırımlar hakkında konuştu. Cooper, Türkiye'ye S-400 sistemleri nedeniyle uygulanacak yaptırımlar için belirli bir tarih koymadıklarını ancak Ankara'nın Washington'la olan görüş ayrılıklarını çözmek için zamanının giderek azaldığını söyledi.

"SÜRE AZALIYOR"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya'dan S-400 alan Türkiye'nin 'yaptığının yanına kâr kaldığını' söylemenin yanlış olacağını savunan Cooper, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası hükümlerinin uygulamaya koyulabileceğini ve Türkiye'nin bu sorunu çözmek için süresinin giderek azaldığını belirtti.

Yaptırımların teknik olarak uygulamaya koyulmadığını ancak Türkiye'nin halihazırda zarar gördüğünü öne süren Cooper, "Türkiye'yi hemen F-35 programından çıkardık. Diğer ülkeler, Türkiye'nin kaybettiklerine ve gelecekte kaybedebileceği şeylere bakıp ders çıkarmalı" dedi.

"YAPTIRIMLAR YAZA KADAR UYGULANABİLİR"

Bu arada The National'e konuşan bir diplomatik kaynak, Türkiye'nin S-400'leri nisan ayında devreye alması halinde yaza kadar yaptırımların uygulanabileceğini ifade etti.

Clarke Cooper

NE OLMUŞTU?

Türkiye ve ABD arasında krize neden olan Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin sevkiyatına başlanmıştı. S-400'lerin Türkiye'ye konuşlanmasını kendisine yönelik bir tehdit olarak gören ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkarmakla ve ekonomik yaptırımlarla tehdit etmişti.

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

ABD Kongresi'nin Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemi alımı sebebiyle yaptırım uygulanması ısrarının arkasında kısa adıyla CAATSA (Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) olarak bilinen yasa var.

2 Ağustos 2017'de Başkan Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren CAATSA İran, Kuzey Kore ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların da dayanağı.

CAATSA, "Rusya Federasyonu'nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor. Türkiye'ye Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle yaptırım uygulanmasını öngören madde de bu.

ABD Başkanı Trump yasa gereği 70 sayfalık CAATSA metninde listelenen 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda. Bu kalemler şöyle sıralanıyor:

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi,

Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi,

ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi,

Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi,

Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması,

Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,

Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması,

ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması,

Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.