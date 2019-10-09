ABD'den Türkiye'nin Suriye harekâtını başlatmasına skandal tepki: Cehenneme giden yolun taşlarını döşüyorsunuz

09.10.2019 17:56

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan operasyonun başladığının ilân edilmesi ardından da sert bir mesaj geldi.

'Suriye'den çekilme' açıklamasına kadar Trump'a verdiği destekle bilinen Cumhuriyetçi Graham, son mesajında hem Trump'a, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır eleştiriler yöneltti. Trump'ı "Kürt müttefiklerini terk etmekle suçlayan Graham, Türkiye için de "cehenneme giden yolun taşlarını döşüyor" ifadelerini kullandı.

"BU ADIM IŞİD'İN TEKRAR ORTAYA ÇIKACAĞININ GARANTİSİDİR"

Graham'ın açıklamasında, "Eğer haberler doğruysa ve Türkiye Suriye'ye girdiyse cehenneme giden yolun taşları döşenmektedir. Kürt müttefiklerimiz için dua edin, onlar Trump hükümeti tarafından umarsızca terk edildiler. Bu adım IŞİD'in tekrar ortaya çıkacağının garantisidir. Erdoğan'ın ağır bir bedel ödemesi için Kongre'ye liderlik edeceğim. Başkanı hâlâ zaman varken yol değiştirmeye ve işleyen bir güvenli bölge sistemine dönmeye çağırıyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu. Karadan giren Türk ordusu saat 18.00 itibariyle sınırın 25 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı.