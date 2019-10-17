ABD'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'ye daha fazla yaptırım söz konusu olabilir

17.10.2019 18:15

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak isteyen ABD'nin gerekirse Türkiye'ye ilave yaptırımlar dayatabileceğini söyledi. Kudlow CNBC ile yaptığı söyleşide "Türkiye'yi hizada tutmak için yaptırımları kullanacağız, daha fazla yaptırım söz konusu olabilir" dedi.

AÇIKLAMA GÖRÜŞME SIRASINDA GELDİ

Kudlow'un açıklaması, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği sırada geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Pence'i Türkiye'nin harekatı durdurup ateşkes yapmaya ikna etme göreviyle Ankara'ya gönderdiğini belirtmişti.

TRUMP'IN MEKTUBU NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI

Pence'in Ankara ziyareti öncesi, dün gece Trump'ın Beyaz Saray'da ABD Kongresi'nin önde gelen isimleriyle Türkiye'nin Suriye'deki harekatını değerlendirmek için düzenlediği toplantıda kavga çıktı.Trump'ın harekata karşı Erdoğan'a gönderdiği mektubu toplantıda dağıtmasıyla, mektubun içeriği gündeme damga vurdu.