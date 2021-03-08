ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü

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ABD'de 10 yıllık hazine tahvil faizlerinin yüzde 1,5'un üzerinde değer kazanmasıyla hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.

Cuma gününü 7,53'ten kapatan kur, yeni haftaya da yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 7,55 civarında hareket eden dolar, öğle saatlerinde yükselişini sürdürerek 7,70 seviyesini gördü. Böylece dolar 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü. Kur saat 17.15 itibarıyla 7,67'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro 9,11'den, sterlin ise 10,62'den alıcı buluyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki konuşmasında tahvil faizlerindeki yükselişe müdahale edeceğine dair bir sinyal vermemesi ile birlikte aralarında Türkiye'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kaldı.

POWELL'IN AÇIKLAMASIYLA TAHVİL GETİRİLERİ GÜÇ KAZANDI

Powell geçen haftaki konuşmasında ABD'deki gevşek para politikasının devam edeceğini tekrar ifade etti. Powell tahvil piyasasındaki satışların "düzensiz" olmadığını veya uzun vadeli faizlerin Fed'den müdahale getirecek kadar yükselmesine yol açma ihtimalini düşük bulduğunu belirtti. Bu açıklamaların ardından ABD hazine tahvil getirilerindeki yükseliş tekrar güç kazandı.