ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü
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ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü

08.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:36

ABD'de 10 yıllık hazine tahvilleri getirisinin yüzde 1,5'un üzerinde değer kazanmasıyla hareketlenen dolar, 7,70 seviyesini görerek 2021 yılının rekorunu kırdı. Kur şu sıralar 7,67'den işlem görüyor.

ABD'de 10 yıllık hazine tahvil faizlerinin yüzde 1,5'un üzerinde değer kazanmasıyla hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.

Cuma gününü 7,53'ten kapatan kur, yeni haftaya da yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 7,55 civarında hareket eden dolar, öğle saatlerinde yükselişini sürdürerek 7,70 seviyesini gördü. Böylece dolar 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü. Kur saat 17.15 itibarıyla 7,67'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro 9,11'den, sterlin ise 10,62'den alıcı buluyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki konuşmasında tahvil faizlerindeki yükselişe müdahale edeceğine dair bir sinyal vermemesi ile birlikte aralarında Türkiye'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kaldı.

POWELL'IN AÇIKLAMASIYLA TAHVİL GETİRİLERİ GÜÇ KAZANDI

Powell geçen haftaki konuşmasında ABD'deki gevşek para politikasının devam edeceğini tekrar ifade etti. Powell tahvil piyasasındaki satışların "düzensiz" olmadığını veya uzun vadeli faizlerin Fed'den müdahale getirecek kadar yükselmesine yol açma ihtimalini düşük bulduğunu belirtti. Bu açıklamaların ardından ABD hazine tahvil getirilerindeki yükseliş tekrar güç kazandı.

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ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü
Haber Yorumları (18)
LEŞ KARGALARI: bizim paramız tl , azınlıkta olsak bile ülkemize sahip çıkıyoruz, fakat buna sevinen hem abdestli namazlı, hemde güya Atatürkçü, okumuş aydın gözüken, hemde Türkiye batsın bitsinde diyen güya solcu gözükenler de var , yani hepsinin birleştiği ortak nokta vatan hainliği, dolarla bu ülkeye bir şey olmaz fakat yine ülke dimdik ayakta kalacak hem de sizin gibi iki yüzlüler sayesinde dahada güçlenecek
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X: HAKLISIN GARDAŞ. . . O KADAR ÇOK SATICI VAR Kİ. . . BU ÜLKEDE SATA SATA SATACAK BİŞEYLERİ KALMAMIŞ. . . .
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ÖZGÜR BASIN NEREDE: İhtiyaç akçesi de bitince yapacak fazla bir şey de yok ya faizleri yükseltip biraz zaman kazanılıcak ya da bir yerde durması beklenecek başka çıkış yok. . . . . . . .
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