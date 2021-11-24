ABD'de mal ticareti açığı ekimde yüzde 14,6 azaldı - Haberler Ekonomi
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ABD'de mal ticareti açığı ekimde yüzde 14,6 azaldı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de mal ticareti açığı ekimde yüzde 14,6 azaldı

ABD'de mal ticareti açığı, ekimde aylık bazda yüzde 14,6 azalarak 82,9 milyar dolar oldu.

ABD'de mal ticareti açığı, ekimde aylık bazda yüzde 14,6 azalarak 82,9 milyar Dolar oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 14,6 azalarak 82,9 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde mal ticareti açığının 94,9 milyar dolar olması öngörülüyordu. Mal ticaret açığı eylülde 97 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı yüzde 10,7 artışla 157,4 milyar dolar, mal ithalatı ise yüzde 0,5 artışla 240,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ayrıca toptan eşya stokları ekimde aylık bazda yüzde 2,2 artarken, perakende stoklarındaki artış yüzde 0,1'de kaldı.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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