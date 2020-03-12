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Avrupa Birliği, Donald Trump, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Güncel

ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı. Söz konusu kısıtlamadan ticaret ve kargo uçuşlarının yanı sıra İngiltere ve Türkiye de muaf tutulacak.

12.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:57
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi. Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını duyurdu. İç Güvenlik Bakanlığı da yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada seyahat kısıtlamasına Türkiye'nin dahil olmadığı bildirildi.

"ABD'YE TÜM SEYAHATLERİ ASKIYA ALIYORUZ"

"Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu." diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler yoluyla virüsün taşındığına dikkati çekti. Trump, sağlık uzmanlarıyla görüştükten sonra, ABD halkının sağlığını korumak için "güçlü ama gerekli" önlemler aldığını vurgulayarak, "Yeni vakaların bizim topraklarımıza girmesini önlemek için cuma gecesinden geçerli olmak üzere Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alıyoruz. Bu kısıtlamalar sahadaki duruma göre ayarlanacak. Uygun izlemelerden geçen ABD'liler için istisnalar olacak" değerlendirmesinde bulundu.

DURUMLAR DÜZELİRSE KARAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Bu kısıtlamaların ticaret ve kargoyu etkilemeyeceğini kaydeden Trump, bu uygulamadan İngiltere'nin de muaf tutulacağını kaydetti. Trump, Çin ve Güney Kore'deki durumu da izlediklerini, durumlarının iyileşmesi durumunda bu ülkelere karşı alınan önlemleri de yeniden değerlendireceklerini belirtti.

"ABD İÇİN VİRÜS TEHDİDİ AZ"

"Gençler virüsü kapsa bile iyileşmeleri mümkün" diye ekleyen Trump sözlerini, "Virüsle mücadelede sağlık sigortasında bürokrasiyi azalttık. Mecbur kalmadıkça kalabalık yerlere gidilmemesi uyarısında bulunuyoruz. Test yeteneğimizi arttırdık, ABD için virüs tehdidi az. Herkesin iyi hijyen tedbirleri alması gerekmekte, bu konuda hepimize sorumluluk düşüyor. Hastaysanız, kendinizi iyi hissetmiyorsanız evden çıkmayın" şeklinde bitirdi.

"TÜM GÜCÜMÜZÜ SEFERBER EDİYORUZ"

Dünya Sağlık Örgütünün bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınını "pandemi" ilan ettiğine dikkati çeken Trump, "Müttefiklerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Federal hükümetin ve özel sektörün tüm gücünü Amerikan halkını korumak için seferber ediyoruz" ifadesini kullandı.Kovid-19 salgınına yönelik birçok erken tedbir aldıklarını bu nedenle de şu anda Avrupa'ya kıyasla daha az vaka olduğunu belirten Trump, şu açıklamalarda bulundu:"Amerikanların çoğunluğu için risk çok çok düşük. Genç ve sağlıklı insanlar, kendilerine virüs bulaşırsa hızlı bir iyileşme bekleyebilir. En büyük risk, sağlık sorunu olan yaşlı insanlar için. Bu nüfus çok çok dikkatli olmalı. Bakım evlerine tüm zaruri olmayan ziyaretleri askıya almalarını tavsiye ediyoruz. Genel olarak yaşlı Amerikalılar, kalabalık alanlara gerekli olmadıkça girmemeli."

"KÜÇÜK BİR EYLEM, VİRÜSÜN YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇECEKTİR"

Büyük katılımlı etkinlikler ve okullarla ilgili de gerekli mercilerle görüştüklerinin altını çizen Trump, "Bugünkü küçük bir eylem, yarın virüsün yayılmasının önüne geçecektir. Her toplum farklı risklerle karşı karşıya. Lütfen verilen tavsiyelere uyun." uyarısında bulundu.Virüse karşı şu anda ekonomik, sağlık sistemi ve doktorlar bakımından avantajlı konumda olduklarını vurgulayan Trump, "Artık siyaseti bir kenara koyup, particiliği bırakıp tek millet, tek aile olarak birleşme zamanı." çağrısını yaptı.

ABD'DE 38 ÖLÜ, BİNİ AŞKIN VAKA

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs, ABD'de 38 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Öte yandan virüs taşıyan vaka sayısının bin 312 olduğu açıklanırken 8 kişi de tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

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ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı

Haberin Videosu:

ABD'de koronavirüs alarmı!

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