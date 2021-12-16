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ABD'de konut başlangıçları kasımda beklentileri aştı

ABD'de konut başlangıçları kasımda beklentileri aştı
AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de konut başlangıçları, kasımda yüzde 11,8 artışla 1 milyon 679 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD'de konut başlangıçları, kasımda yüzde 11,8 artışla 1 milyon 679 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 11,8 artarak 1 milyon 679 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren ve mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan konut başlangıçlarının 1 milyon 568 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, ekimde 1 milyon 502 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, kasımda yıllık bazda da yüzde 8,3 arttı.

İnşaat izinleri ise kasımda aylık yüzde 3,6 artışla 1 milyon 712 bin seviyesine yükseldi. Bu dönemde piyasa beklentilerini geride bırakan inşaat izinlerinin, 1 milyon 663 bin olması tahmin ediliyordu. İnşaat izinleri, ekimde 1 milyon 653 bin seviyesinde kaydedilmişti.

İnşaat izinleri, kasımda yıllık bazda da yüzde 0,9 arttı.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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