ABD'de konut başlangıçları beklentilerin aksine düştü

ABD'de Konut başlangıçları, ekimde yüzde 0,7 azalışla 1 milyon 520 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 azalarak 1 milyon 520 bine indi.

Malzeme maliyetlerindeki artış, arz darboğazları ile iş gücü sıkıntılarının etkisiyle piyasa beklentilerinin aksine azalış gösteren ve 6 ayın en düşük seviyesine gerileyen konut başlangıçlarının 1 milyon 576 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, eylülde 1 milyon 530 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, ekimde yıllık bazda yüzde 0,4 arttı.

İnşaat izinleri ise ekimde aylık yüzde 4 artışla 1 milyon 650 bin seviyesine çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerini geride bırakan inşaat izinlerinin, 1 milyon 638 bin olması tahmin ediliyordu. İnşaat izinleri, eylülde 1 milyon 586 bin seviyesinde kaydedilmişti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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