ABD'de düzenleyici kurumlar, 2022'de bankaların kripto para piyasasındaki rolünü netleştirecek
ABD'de düzenleyici kurumların, gelecek yıl bankaların kripto para piyasasında hangi faaliyetlerine yasal olarak izin verileceğine daha fazla açıklık getirmeyi planladığı bildirildi.
ABD'de düzenleyici kurumların, gelecek yıl bankaların kripto para piyasasında hangi faaliyetlerine yasal olarak izin verileceğine daha fazla açıklık getirmeyi planladığı bildirildi.
ABD Merkez Bankası ( Fed ), Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Para Birimi Denetleme Ofisi, kripto varlıklarla ilgili gelecekteki çalışmaların yol haritasını sunan ortak bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, düzenleyici kurumların 2022'de bankalar için ne tür kripto para faaliyetlerine yasal olarak izin verileceği konusunda daha fazla açıklık sağlamayı planladığı ifade edildi.
Gelişmekte olan kripto varlıkların, bankacılık kuruluşları, müşterileri ve genel finansal sistem için potansiyel fırsatlar ve riskler sunduğu belirtilen açıklamada, düzenleyici kurumların, banka sermayesi ve likidite standartlarının kripto varlıklara uygulanmasını da değerlendireceği kaydedildi.
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
TCMB: "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir."
Son dakika: Merkez'den piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir
Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor
AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri