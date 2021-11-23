ABD'de düzenleyici kurumlar, 2022'de bankaların kripto para piyasasındaki rolünü netleştirecek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de düzenleyici kurumlar, 2022'de bankaların kripto para piyasasındaki rolünü netleştirecek

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD'de düzenleyici kurumlar, 2022'de bankaların kripto para piyasasındaki rolünü netleştirecek

ABD'de düzenleyici kurumların, gelecek yıl bankaların kripto para piyasasında hangi faaliyetlerine yasal olarak izin verileceğine daha fazla açıklık getirmeyi planladığı bildirildi.

ABD'de düzenleyici kurumların, gelecek yıl bankaların kripto para piyasasında hangi faaliyetlerine yasal olarak izin verileceğine daha fazla açıklık getirmeyi planladığı bildirildi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Para Birimi Denetleme Ofisi, kripto varlıklarla ilgili gelecekteki çalışmaların yol haritasını sunan ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, düzenleyici kurumların 2022'de bankalar için ne tür kripto para faaliyetlerine yasal olarak izin verileceği konusunda daha fazla açıklık sağlamayı planladığı ifade edildi.

Gelişmekte olan kripto varlıkların, bankacılık kuruluşları, müşterileri ve genel finansal sistem için potansiyel fırsatlar ve riskler sunduğu belirtilen açıklamada, düzenleyici kurumların, banka sermayesi ve likidite standartlarının kripto varlıklara uygulanmasını da değerlendireceği kaydedildi.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

TCMB: 'Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.'

TCMB: "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir."

 Son dakika: Merkez'den piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir

Son dakika: Merkez'den piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir

 Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor

Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title