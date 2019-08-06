ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı

06.08.2019 14:56

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında tansiyonun yükselmesi ve yatırımcıların güvenli limanlara yönelmeleri kripto paralara da ilgili artırıyor.

BİTCOİN RALLİSİ DEVAM EDİYOR

Bitcoin fiyatında geçtiğimiz hafta başlayan ralli dün olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde devam ediyor. Dün 11 bin dolar seviyesini geçen ve 12 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin fiyatı, bugün 12 bin 293 dolar seviyesini gördü. Şu sıralarda düne göre yüzde 4,23 artışla 12 bin 220 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin fiyatının yükselmesinde, Facebook'un kripto para Libra için lobi faaliyetleri yürütülmesi amacıyla ABD Senatosu Bankacılık Komitesinin Başkanı Mike Crapo'nun eski danışmanı Susan Zook ile anlaştığı haberleri de etkili oldu.