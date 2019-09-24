Trump'tan İran'a gözdağı: Yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır

24.09.2019 17:32

New York'ta gerçekleşen BM Genel Kurulu toplantısında liderler konuşma yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı konuşmaya İran'a yönelik sözleri damga vurdu.

İran'a karşı güçlü bir pozisyonda olduklarını savunan ABD Başkanı Donald Trump, "Çok iyi gidiyoruz diye düşünüyorum. İran'la neler olacak bekleyip görelim, ancak İran'a karşı güçlü bir pozisyonda olduğumuzu söyleyebilirim. Onlar da birşeyler yapacak, yapacakları şeyin onlar için akıllı bir şey olacağını düşünüyorum" dedi.

Trump'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"ABD GELENEKLERİNİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAVUNMAKTADIR"

Ayrımcılık dünyada devam ediyor harekete geçmemiz lazım. ABD geleneklerini güçlü bir şekilde savunmaktadır. Dünyanın en büyük enerji üreticisi halindeyiz. Bütün ayrım tarih boyunca olduğu, dünyada devam ediyor. Benim ülkem halkın iradesini her şeyin üzerinde tutan bir ülkedir. Ülkem açık ara dünyanın en güçlü ülkedir. Umarım bu gücü hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmayız. Gelecek küreselcilere değil, vatandaşlara ait olacaktır. Dünyanın en büyük enerji üreticisi halindeyiz. Doğalgaz ve petrol üretiminde birinciyiz. Adil ve dengeli bir ticaret istiyoruz. ABD uluslararası ticarette de reform yapmak istiyor.

"ÇİN, BAZI ABD ŞİRKETLERİNİN DİZAYNLARINI ÇALDI"

Başbakan Boris Johnson'la harika bir ticaret anlaşması üzerinde çalışıyoruz. Çin söz verdiği reformların hiçbirini yerine getirmedi. Çin bazı ABD şirketlerinin dizaynlarını çaldı. Bu adaletsizliğe karşı çok büyük gümrük vergileri getirdi. Çin'le ilişkilerimizde dengeyi sağlamaya kararlıyız. Umarım her iki tarafın çıkarlarına olan bir anlaşmaya varılır.

"DÜNYADAKİ EN BÜYÜK TEHLİKE İRAN'DAKİ BASKICI REJİMDİR"

Dünyadaki en büyük tehlike İran'daki baskıcı rejimdir. İran, Suriye ve Yemen'de kirli savaşların sponsorluğunu yapmaktadır. İran'ın nükleer silahlara ulaşmasını engellemek için ABD'ye ile yapılan berbat nükleer anlaşmadan çekildim. İran'a yaptırımlar daha da şiddetlenecek. İran liderlerinin tehdit etmeyi bırakmaları gerekiyor.

"İSRAİL VE KOMŞULARI ARASINDA İLİŞKİLER NORMALLEŞMELİ"

İsrail ve komşuları arasında ilişkiler normalleşmeli. Herkes savaşabilir, sadece en cesurlar barışı seçebilir. Afgan ortaklarımızla terörle mücadele için çalışacağız.

"BEN BAŞKAN OLDUĞUM SÜRECE ÜLKEMİZE GİREMEYECEKSİNİZ"

Göç alan ülkeler büyük bir yük altına girmekte. İnsan kaçakçılığıyla ilgili sorunlar yaşanıyor. Sınırların açılmasını isteyenler, insan hayatıyla oynuyor. Herkes sınırlarını koruma hakkına sahiptir. Güney sınırımızda 27 bin asker konuşlandırdık. Ben başkan olduğum sürece ülkemize giremeyeceksiniz.

Kaynak: AA