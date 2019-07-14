ABD basını, Türkiye'ye yönelik yaptırımların açıklanacağı tarihi yazdı

Bloomberg'in bir kaynağa dayandırdığı haberde, ABD'nin S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı ile ilgili Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını önümüzdeki hafta sonu duyurmayı planladığı ileri sürüldü.

Türkiye, Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi olan S400'leri teslim aldı. Türkiye'nin programdan çıkmasını isteyen ABD'nin, teslimat öncesi açıkladığı yaptırım tehditlerini uygulaması bekleniyor.

15 TEMMUZ'UN GEÇMESİ BEKLENİYOR

Habere göre ajansa konuşan kaynak, ABD yönetiminin S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı ile ilgili Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını önümüzdeki hafta sonu duyurmayı planladığını iddia etti.

Kaynağın aktardığı bilgiye göre ABD yönetimi, 'ABD'nin darbe girişiminden sorumlu olduğu yönündeki spekülasyonların alevlenmesinden kaçınmak' için pazartesi günü yapılacak 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kutlamalarının geçmesini beklemek istiyor.

Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin Türkiye'ye yönelik yaptırım paketini netleştirdiği bilgisine de yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Cuma günü yaptığı açıklamada "uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi" olarak tanımlanan S-400'e ait birinci grup malzemenin Ankara yakınlarında yer alan Mürted Hava Meydanı'na getirildiğini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper de, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri alması hakkında yaptığı açıklamada F-35'ler konusundaki pozisyonlarının değişmediğini söylemişti.